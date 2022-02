“Zona Bianca”: quale sarà il destino del green pass? (Di domenica 20 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio torna “Zona Bianca”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Tra i temi della serata, il destino del green pass, vista la continua diminuzione dei contagi, e le ambizioni politiche dei leader no-vax e no certificato verde che vogliono organizzarsi in partiti. Inoltre, un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid-19 che hanno alimentato ipotesi di “gialli” e di fantasiosi complotti. Non mancherà, infine, una parte dedicata al costume, con approfondimenti e testimonianze sul “gender fluid”, che entra prepotentemente anche in politica, come nel caso della drag queen nominata dal presidente USA Joe Biden al dipartimento dell’Energia. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio torna “”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Tra i temi della serata, ildel, vista la continua diminuzione dei contagi, e le ambizioni politiche dei leader no-vax e no certificato verde che vogliono organizzarsi in partiti. Inoltre, un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid-19 che hanno alimentato ipotesi di “gialli” e di fantasiosi complotti. Non mancherà, infine, una parte dedicata al costume, con approfondimenti e testimonianze sul “gender fluid”, che entra prepotentemente anche in politica, come nel caso della drag queen nominata dal presidente USA Joe Biden al dipartimento dell’Energia. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi ...

Advertising

sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - MarcoTeb : Adesso che Israele è in rivolta non è più esempio non ne parlate più??@qn_carlino @LaVeritaWeb @LaStampa… - _PuntoZip_ : Rete 4 – A “ZONA BIANCA”: Il destino del Green Pass – Le ambizioni politiche dei leader no-vax - PdF_eventi_news : RT @marioadinolfi: Anche stasera in tv ci si vede nella Zona Bianca ospite di Giuseppe Brindisi. Dopo la fine delle partite, ci facciamo un… - mirkodecarli : RT @marioadinolfi: Anche stasera in tv ci si vede nella Zona Bianca ospite di Giuseppe Brindisi. Dopo la fine delle partite, ci facciamo un… -