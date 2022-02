Zaniolo, l’Atletico Madrid sfida la Juventus (Di lunedì 21 febbraio 2022) I colchoneros di Simeone si sarebbero inseriti nella corsa a Zaniolo. Il calciatore giallorosso è corteggiatissimo anche dalla Juventus Nicolo Zaniolo è il giocatore del momento. Sia per situazioni di campo che per voci di mercato, il classe 99 è tra i più parlati di queste settimane. Dopo l’espulsione rimediata contro il Genoa il clima L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) I colchoneros di Simeone si sarebbero inseriti nella corsa a. Il calciatore giallorosso è corteggiatissimo anche dallaNicoloè il giocatore del momento. Sia per situazioni di campo che per voci di mercato, il classe 99 è tra i più parlati di queste settimane. Dopo l’espulsione rimediata contro il Genoa il clima L'articolo

Advertising

corgiallorosso : #Zaniolo, anche l’Atletico Madrid in corsa per giugno - romanewseu : News della giornata. Riposo per la Roma dopo il pareggio con il Verona. L’Atletico Madrid punta Zaniolo ??… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, dalla Spagna: anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Zaniolo #AsRoma - TUTTOJUVE_COM : Zaniolo, non solo Juve: l'Atletico Madrid è in agguato - Ftbnews24 : Calciomercato Roma, rebus Zaniolo: l’Atletico Madrid sfida la Juventus ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Mourinho… -