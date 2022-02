Xiaomi “supera ogni sfida” è la nuova campagna con gli atleti di art4sport in del lancio dei nuovi Readmi (Di domenica 20 febbraio 2022) L’azienda cinese che tanto amiamo ha presentato la sua nuova serie di cellulari tramite una campagna particolare, e che pare abbia ottenuto un successo strepitoso. Di che tratta l’iniziativa? Fotografia in cui possiamo vedere i giovani atleti per quanto riguarda l’iniziativa di Xiaomi – Computermagazine.itXiaomi ha voluto presentare la sua serie Redmi Note 11 con una campagna promozionale chiamata “supera ogni sfida“, in collaborazione con l’Associazione art4sport ONLUS e i suoi atleti paralimpici che difficilmente una persona non conosce se segue il settore in questione. Inoltre, i nuovi cellulari mirano anche a valorizzare le storie di questi ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) L’azienda cinese che tanto amiamo ha presentato la suaserie di cellulari tramite unaparticolare, e che pare abbia ottenuto un successo strepitoso. Di che tratta l’iniziativa? Fotografia in cui possiamo vedere i giovaniper quanto riguarda l’iniziativa di– Computermagazine.itha voluto presentare la sua serie Redmi Note 11 con unapromozionale chiamata ““, in collaborazione con l’AssociazioneONLUS e i suoiparalimpici che difficilmente una persona non conosce se segue il settore in questione. Inoltre, icellulari mirano anche a valorizzare le storie di questi ...

