WWE | Roman Reigns nel gruppo di pochi eletti ad aver battuto pulito Goldberg

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il turn heel ormai risalente a all’agosto 2020 ha cambiato la carriera didopo diversi anni in cui la federazione cercò di imporlo come nuovo top babyface, senza successo. Oggi il “Tribal Chief” si é affermato come uno dei campioni più dominanti di sempre. Ha sconfitto tutti i suoi avversari e da ultimo il WWE Hall Of Famerad Elimination Chamber.sta macinando record su record e la vittoria contro “Da Man” l’ha portato ad entrare a far parte di un piccolodi. Vittoria pulita suAd Elimination Chamber,ha sconfitto in modosottomettendolo con la sua Guillotine Choke. Il “Tribal Chief” è entrato così a far parte ...

...il campioneBobby Lashley e Brock Lesnar . Quest'ultimo ha ancora, per usare un eufemismo, il dente avvelenato dopo aver perso la cintura ai danni del rivale a causa dell'interferenza di...Quest'anno con2K22 si riparte da zero: nuovo motore, nuove tecnologie e nuove animazioni , con ... durante la sua faida controReigns . Il modello poligonale è estremamente fedele (sospiro ...Roman Reigns con l’evento di ieri non è ancora mai stato nel main event di un Premium Live Event nel 2022 in casa WWE, un’anomalia rispetto al 2021. Il Tribal Chief è ormai la star assoluta di questa ...Le azioni di Roman Reigns continuano ad aumentare di giorno in giorno dal suo ritorno in compagnia avvenuto in quel di WWE SummerSlam nel 2020. È tornato come Tribal Chief e si è davvero reinventato, ...