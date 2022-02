Wta Guadalajara 2022: il montepremi e il prize money (Di domenica 20 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 250 di Guadalajara 2022, evento in programma da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Emma Raducanu rappresenta la prima testa di serie e proverà a confermarsi dopo lo straordinario e inaspettato trionfo agli Us Open 2021; tra le giocatrici che proveranno a dar filo da torcere alla britannica spiccano le statunitensi Sloane Stephens e Madison Keys, dal tennis aggressivo e potente. Attenzione inoltre al gioco divertente della creativa Camila Osorio Serrano, sebbene le condizioni rapide possano condizionare la sua indole da rosso. Il prize money totale del torneo di Guadalajara corrisponde a 232mila e 40 euro, dei quali 27mila e 379 andranno a beneficio di colei che alzerà il trofeo a conclusione delle danze, con 280 ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ile ildel Wta 250 di, evento in programma da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Emma Raducanu rappresenta la prima testa di serie e proverà a confermarsi dopo lo straordinario e inaspettato trionfo agli Us Open 2021; tra le giocatrici che proveranno a dar filo da torcere alla britannica spiccano le statunitensi Sloane Stephens e Madison Keys, dal tennis aggressivo e potente. Attenzione inoltre al gioco divertente della creativa Camila Osorio Serrano, sebbene le condizioni rapide possano condizionare la sua indole da rosso. Iltotale del torneo dicorrisponde a 232mila e 40 euro, dei quali 27mila e 379 andranno a beneficio di colei che alzerà il trofeo a conclusione delle danze, con 280 ...

