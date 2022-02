WTA Doha 2022 | risultati 20 febbraio | rimonte vincenti di Alizé Cornet | Ana Konjuh e Victoria Azarenka

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si conoscono i nomi di altre dodici tenniste che accedono ai sedicesimi di finale del tabellone di singolare del torneo WTAdi tennis, di categoria 1000: al secondo turno erano già ammesse le prime otto teste di serie. Il primo turno si completerà domani, quando scenderà in campo l’unica azzurra iscritta, Jasmine Paolini. Nella parte alta del tabellone la franceserimonta la russa Liudmila Samsonova per 3-6 6-4 7-5, mentre la belga Alison Van Uytvanck supera l’altra russa Vera Zvonareva per 6-4 6-4, infine la danese Clara Tauson batte in tre set l’elvetica Belinda Bencic per 6-4 3-6 6-3. La statunitense Jessica Pegula supera la ceca Katerina Siniaková con lo score di 6-3 6-2, mentre la slovena Kaja Juvan elimina la svizzera Stefanie Voegele per 6-4 6-2, infine il derby statunitense premia Ann Li, ...