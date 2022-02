Virtus Ragusa sorride in trasferta: battuto il Savio Messina (Di domenica 20 febbraio 2022) La Virtus Ragusa torna a giocare dopo lo stop causato dalla positività di alcuni giocatori e dopo il turno di riposo imposto dal calendario della serie C Silver Sicilia. Si torna in campo al Pala Russello dove ad attendere i Ragusani c’è la Savio Messina di coach Pati. La partita comincia da una lunga inerzia che vede il tabellone non cambiare per i primi due minuti. Ci penserà Iurato ad aprire le danze e a dare il via ai punti degli iblei che con Schembari e Carnazza si porteranno avanti. Nel secondo quarto il Savio Messina comincia a prendere fiducia e punto su punto inizia ad avvicinarsi al Ragusa. Sarà Janic a trascinare la squadra e a portarla all’aggancio sui Ragusani. Al ritorno dal riposo lungo però la Virtus ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Latorna a giocare dopo lo stop causato dalla positività di alcuni giocatori e dopo il turno di riposo imposto dal calendario della serie C Silver Sicilia. Si torna in campo al Pala Russello dove ad attendere ini c’è ladi coach Pati. La partita comincia da una lunga inerzia che vede il tabellone non cambiare per i primi due minuti. Ci penserà Iurato ad aprire le danze e a dare il via ai punti degli iblei che con Schembari e Carnazza si porteranno avanti. Nel secondo quarto ilcomincia a prendere fiducia e punto su punto inizia ad avvicinarsi al. Sarà Janic a trascinare la squadra e a portarla all’aggancio suini. Al ritorno dal riposo lungo però la...

