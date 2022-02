“Violenza fisica e psicologica”: scandalo Soleil Sorge nella notte, denuncia ufficiale al Codacons (Di domenica 20 febbraio 2022) nella nottata del GF VIP è successo letteralmente di tutto. Al centro della bufera c’è anche Soleil Sorge, le è accaduto l’impensabile Soleil Sorge (screen da Twitter)Al GF VIP i colpi di scena non finiscono mai, soprattutto durante questa edizione. Se, fino a qualche settimana fa, lo shock maggiore era stato il prolungamento del reality e qualche litigio più caldo della media, quello che è successo stanotte supera ogni limite. E’ un episodio senza precedenti che ha lasciato tutti senza fiato e riguarda Soleil Sorge, una delle protagoniste di questa edizione. Tra qualche bicchiere di troppo e una delle storie più intricate degli ultimi anni di GF VIP, nella notte il reality di Canale5 ha toccato picchi decisamente ... Leggi su specialmag (Di domenica 20 febbraio 2022)nottata del GF VIP è successo letteralmente di tutto. Al centro della bufera c’è anche, le è accaduto l’impensabile(screen da Twitter)Al GF VIP i colpi di scena non finiscono mai, soprattutto durante questa edizione. Se, fino a qualche settimana fa, lo shock maggiore era stato il prolungamento del reality e qualche litigio più caldo della media, quello che è successo stasupera ogni limite. E’ un episodio senza precedenti che ha lasciato tutti senza fiato e riguarda, una delle protagoniste di questa edizione. Tra qualche bicchiere di troppo e una delle storie più intricate degli ultimi anni di GF VIP,il reality di Canale5 ha toccato picchi decisamente ...

anninaa00 : RT @ez1922: Ieri è stato messo in atto un gesto di violenza fisica , anche questa mi mancava come stronzata mattutina #jeru #gfvip - FrancyLap : RT @La_Bozka: I teatrini sono l'ultimo dei pensieri. La violenza psicologica e fisica fatta a Soleil per portarla allo sfinimento mentale,… - tizybritneyarmy : RT @wilmington_girl: @GrandeFratello non vi azzardate a mandare Alex e Delia da Sole oggi eh!La violenza fisica e psicologica di quei 2 ver… - Barbara24367112 : RT @wilmington_girl: @GrandeFratello non vi azzardate a mandare Alex e Delia da Sole oggi eh!La violenza fisica e psicologica di quei 2 ver… - tizybritneyarmy : RT @Ilbimbodisole1: Ieri è stato messo in atto un principio di violenza fisica ma sopratutto completata una violenza psicologica e mentale.… -