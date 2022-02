VIDEO | Highlights Napoli-Juventus Primavera 0-5: Cerri, Savona, e la tripletta di Chibozo (Di domenica 20 febbraio 2022) 20esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini erano reduci da tre sconfitte consecutive ottenute con Verona, Bologna e Sampdoria, risultati che hanno riportato la squadra in bassa classifica al 12esimo posto con 25 punti totali, ovvero sole 5 lunghezze di vantaggio sull’Empoli al quartultimo (ultimo dei playout, ndr). I bianconeri di mister Andrea Bonatti avevano invece 31 punti e si trovavano al quarto posto in piena zona playoff, nonostante i punti di vantaggio sul Napoli siano soltanto 6. Ciò ci fa capire come il campionato sia equilibrato e basti davvero poco per rimontare posizioni. Telecronaca: Giuseppe Annarumma ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/tm6CD15 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) 20esima giornata del Campionato1. Gli azzurrini erano reduci da tre sconfitte consecutive ottenute con Verona, Bologna e Sampdoria, risultati che hanno riportato la squadra in bassa classifica al 12esimo posto con 25 punti totali, ovvero sole 5 lunghezze di vantaggio sull’Empoli al quartultimo (ultimo dei playout, ndr). I bianconeri di mister Andrea Bonatti avevano invece 31 punti e si trovavano al quarto posto in piena zona playoff, nonostante i punti di vantaggio sulsiano soltanto 6. Ciò ci fa capire come il campionato sia equilibrato e basti davvero poco per rimontare posizioni. Telecronaca: Giuseppe Annarumma ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/tm6CD15 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

