VIDEO Della Monica-Guarise divertono al Galà di Pechino 2022. Riviviamo la performance

Nicole Della Monica e Matteo Guarise sono stati tra i grandi mattatori del Galà Olimpico di Pechino 2022. Gli azzurri hanno infatti mandato completamente in estasi il pubblico presente al Capital Indoor Stadium proponendo il loro cavallo di battaglia: "Rocky". Una performance divertentissima quella degli atleti di Cristina Mauri, tredicesimi in questa rassegna a cinque cerchi, fatta di tanti cazzotti, di spogliarelli, di baci e tanta buona tecnica, di lanciati altissimi e sollevamenti spettacolari. Riviviamo l'esilarante numero degli azzurri.

