VIDEO Bologna | Mihajlovic sicuro | “Mancano i risultati | ma c’è voglia ed entusiasmo”

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Ciro Immobile ???? Mattia Zaccagni ? Grande Lazio, grande vittoria: finisce 3-0 con il Bologna! #CMonEagles ?? - NekOfficial : Bologna 2012. Concerto per l’Emilia. #2012 #bologna #concertoperlemilia #nek30anni #nek30anos @EmiFantuzzi… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: 'Non si sarebbe mai allontanato volontariamente, aveva anche comprato una macchina nuova': Appello della figlia di Nic… - FrancescoLivo_ : ??: La partita contro lo #Spezia è un crocevia importante della stagione del #Bologna. Oggi i tifosi hanno caricato… - FrancescoLivo_ : #BolognaFC: i tifosi caricano la squadra -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Bologna

Eurosport IT

Diretta/Lecce Primavera (risultato finale 2 - 0): i salentini chiudono in 9! Il Crotone ... crisi senza fine per i pitagorici! LECCE CROTONE STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA ...... Cagliari - Napoli alle 19 e- Spezia alle 21. Il tabellino di Fiorentina - Atalanta 0 - 0. LIVE leggi anche Serie A Samp - Empoli 2 - 0, Roma - Verona 2 - 2, Salernitana - Milan 2 - 2....BOLOGNA - Circa 200 tifosi di due gruppi della Curva Bulgarelli ... prima ancora che dei giocatori". Guarda il video ...(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Circa 200 tifosi di due gruppi della Curva Bulgarelli si sono presentati in mattinata al centro tecnico di Casteldebole per sostenere il Bologna in vista del posticipo di ...