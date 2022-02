VIDEO Berrettini-Alcaraz 1-2, highlights e sintesi della partita. All’ATP di Rio lo spagnolo batte l’azzurro (Di domenica 20 febbraio 2022) In una partita strana, governata da parecchi casi e dalla pioggia, Matteo Berrettini è stato costretto a dire addio All’ATP 500 di Rio de Janeiro, superato dallo spagnolo Carlos Alcaraz per 2-6 6-2 2-6. Il murciano ha poi battuto anche Fabio Fognini per arrivare in finale, dove avrà l’argentino Diego Schwartzman. Difficile categorizzare un simile confronto, se non altro per le condizioni che sono state complicate per tutti e due, che avrebbero senz’altro gradito qualcosa di meglio per la loro terza recita uno contro l’altro. Ad ogni modo, altra lotta: i due sono sempre andati al set decisivo finora. ATP Rio de Janeiro 2022, Matteo Berrettini cede a Carlos Alcaraz in tre set nei quarti di finale Berrettini si trasferirà ora ad Acapulco, dov’è nella ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) In unastrana, governata da parecchi casi e dalla pioggia, Matteoè stato costretto a dire addio500 di Rio de Janeiro, superato dalloCarlosper 2-6 6-2 2-6. Il murciano ha poi battuto anche Fabio Fognini per arrivare in finale, dove avrà l’argentino Diego Schwartzman. Difficile categorizzare un simile confronto, se non altro per le condizioni che sono state complicate per tutti e due, che avrebbero senz’altro gradito qualcosa di meglio per la loro terza recita uno contro l’altro. Ad ogni modo, altra lotta: i due sono sempre andati al set decisivo finora. ATP Rio de Janeiro 2022, Matteocede a Carlosin tre set nei quarti di finalesi trasferirà ora ad Acapulco, dov’è nella ...

