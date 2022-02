Veronica Satti, accusa di violenza: denunciato il concorrente del GF Vip (Di domenica 20 febbraio 2022) Clamorosa accusa di violenza da parte di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: denunciato il concorrente del GF Vip. Alessandro Basciano è uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso della scorsa puntata andata in onda il ragazzo ha subito il suo primo provvedimento disciplinare. Il concorrente è stato punito dagli autori del Grande Fratello che lo hanno mandato direttamente in nomination d’ufficio. Uno dei motivi della sua punizione è proprio il suo atteggiamento aggressivo e spesso refrattario alle regole imposte dal programma. Le dichiarazioni di Veronica Satti (via social)Venuto a conoscenza del provvedimento disciplinare a suo carico, non è mancata la dura reazione di ... Leggi su vesuvius (Di domenica 20 febbraio 2022) Clamorosadida parte di, la figlia di Bobby Solo:ildel GF Vip. Alessandro Basciano è uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso della scorsa puntata andata in onda il ragazzo ha subito il suo primo provvedimento disciplinare. Ilè stato punito dagli autori del Grande Fratello che lo hanno mandato direttamente in nomination d’ufficio. Uno dei motivi della sua punizione è proprio il suo atteggiamento aggressivo e spesso refrattario alle regole imposte dal programma. Le dichiarazioni di(via social)Venuto a conoscenza del provvedimento disciplinare a suo carico, non è mancata la dura reazione di ...

