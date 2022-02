Verissimo, Irene Ferri in lacrime: “Mio padre è morto il giorno dopo la nascita di mio figlio. Ero scissa, divisa” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 19 febbraio c’era anche Irene Ferri. L’attrice, ora in tv con la nuova fiction Fosca Innocenti, si è raccontata a cuore aperto e, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha parlato anche del dolore per la perdita del padre. “Ho perso papà esattamente quindici anni fa – ha confidato visibilmente commossa al ricordo -. È stato difficilissimo perché mio figlio è nato il giorno prima. Contenere quel tipo di dolore è un’impresa complicata, perché non ha barriere. Avere dentro di me una vita che veniva alla luce è stato un momento particolare, ero scissa, divisa, ma spero di aver dato ad Adriano una nascita serena. Il dolore per la perdita dei genitori è un dolore che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Tra gli ospiti dinella puntata andata in onda sabato 19 febbraio c’era anche. L’attrice, ora in tv con la nuova fiction Fosca Innocenti, si è raccontata a cuore aperto e, nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha parlato anche del dolore per la perdita del. “Ho perso papà esattamente quindici anni fa – ha confidato visibilmente commossa al ricordo -. È stato difficilissimo perché mioè nato ilprima. Contenere quel tipo di dolore è un’impresa complicata, perché non ha barriere. Avere dentro di me una vita che veniva alla luce è stato un momento particolare, ero, ma spero di aver dato ad Adriano unaserena. Il dolore per la perdita dei genitori è un dolore che non ...

