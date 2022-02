Venezia-Genoa | le formazioni ufficiali | Nani titolare

Leggi su 11contro11

(Di domenica 20 febbraio 2022) Scontro salvezza di importanza capitale tra, rispettivamente terzultima e penultima in classifica (di seguito le). Lagunari avanti di sei punti, e con un successo potrebbero mettere in seria difficoltà il Grifone che ha più terreno da dover recuperare. Dopo aver perso la prima sfida casalinga contro i liguri in Serie A nel 1939, i veneti sono rimasti imbattuti in tutte le successive sei gare interne contro il Grifone nel massimo campionato. L’ultimo confronto in casa dei veneti nel torneo risale al febbraio 1963, risultato di 0-0. Dopo una striscia di 10 match senza alcun successo in campionato, ilha vinto contro il Torino nell’ultimo turno. Considerando le ultime tre stagioni in Serie A (1999/2000, 2001/2002 e 2021/2022) solo una volta i veneti hanno ...