Valentina Vezzali: "Pochi ori, ma Olimpiadi storiche per l'Italia. Milano-Cortina sarà grande vetrina" (Di domenica 20 febbraio 2022) I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono ormai terminati e come sempre è arrivato il momento dei bilanci e delle considerazioni, che quest'anno si unisce all'entusiasmo ma anche alla responsabilità di entrare in un quadriennio che porterà alle Olimpiadi italiane di Milano-Cortina 2026. I microfoni di Sky Sport hanno intercettato durante quest'ultima giornata cinese, le parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali: "Il governo italiano ha voluto fortemente che io fossi qui a Pechino per mostrare vicinanza alla delegazione e per vivere l'emozionante momento di stasera quando durante la cerimonia di chiusura la bandiera olimpica sarà passata dalla Cina al nostro paese. Milano-Cortina è sempre più vicina". Quando le viene chiesto se ...

