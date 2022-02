Valentina Vezzali: “Le seconde Olimpiadi Invernali migliori di sempre per l’Italia, un bottino di medaglie importante” (Di domenica 20 febbraio 2022) Siamo giunti ai titoli di coda delle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino (Cina). Sono stati assegnati 109 titoli e 327 medaglie e la Norvegia ha concluso davanti a tutti con 16 ori (record assoluto), 8 argenti e 13 bronzi. Per l’Italia una 13ma piazza con 17 medaglie totali (2 ori, 7 argenti e 2 bronzi) che alimenta riflessioni. Non si è tirata indietro dal tracciare anche la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, presente in Cina da qualche giorno dopo la sua assenza all’inizio dei Giochi per la positività al Covid. “Queste sono le seconde Olimpiadi Invernali migliore di sempre per l’Italia, sono felicissima di aver vissuto dal vivo questo momento d’oro per lo sport italiano, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Siamo giunti ai titoli di coda delle2022 di Pechino (Cina). Sono stati assegnati 109 titoli e 327e la Norvegia ha concluso davanti a tutti con 16 ori (record assoluto), 8 argenti e 13 bronzi. Peruna 13ma piazza con 17totali (2 ori, 7 argenti e 2 bronzi) che alimenta riflessioni. Non si è tirata indietro dal tracciare anche la sottosegretaria allo Sport,, presente in Cina da qualche giorno dopo la sua assenza all’inizio dei Giochi per la positività al Covid. “Queste sono lemigliore diper, sono felicissima di aver vissuto dal vivo questo momento d’oro per lo sport italiano, ...

Advertising

Adnkronos : Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Cos… - OA_Sport : #Beijing2022 La sottosegretaria allo Sport sottolinea la porta del risultato, il secondo migliore di sempre per med… - magiua : RT @LaVeritaWeb: Andrea Costa contro Valentina? Vezzali: «Sbagliato far giocare Djokovic a Roma». Ma agli stranieri, per stare in Italia, b… - mamelettrico : RT @LaVeritaWeb: Andrea Costa contro Valentina? Vezzali: «Sbagliato far giocare Djokovic a Roma». Ma agli stranieri, per stare in Italia, b… - TommasoCurzio : RT @TZodiaca: @lelesamorini Valentina Vezzali, sottosegretaria con delega allo sport, a fare chiarezza: 'Il tennis è uno sport all'aperto e… -