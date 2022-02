Valencia-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Valencia-Barcellona, gara valevole per la 25a giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Carlos Del Cerro Grande. Calcio d’inizio ore 16:15 al Mestalla di Valencia. Ci si aspetta una partita divertente ed equilibrata tra Valencia e Barcellona. In palio, infatti, ci sono punti preziosi per la qualificazione alle prossime coppe europee. All’andata ad avere la meglio, furono i catalani vittoriosi per 3-1 grazie ai centri messi a segno da Ansu Fati, Depay e Coutinho. Questo pomeriggio Los Murcielagos proveranno ad ottenere la rivincita, accorciando il distacco in classifica dagli avversari. In campionato in questo 2022, la squadra di José Bordalás è ancora a secco di vittorie, e cercherà di sfruttare il calore del proprio pubblico ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la 25a giornata di Liga. Arbitro dell’incontro sarà Carlos Del Cerro Grande. Calcio d’inizio ore 16:15 al Mestalla di. Ci si aspetta una partita divertente ed equilibrata tra. In palio, infatti, ci sono punti preziosi per la qualificazione alle prossime coppe europee. All’andata ad avere la meglio, furono i catalani vittoriosi per 3-1 grazie ai centri messi a segno da Ansu Fati, Depay e Coutinho. Questo pomeriggio Los Murcielagos proveranno ad ottenere la rivincita, accorciando il distacco in classifica dagli avversari. In campionato in questo 2022, la squadra di José Bordalás è ancora a secco di vittorie, e cercherà di sfruttare il calore del proprio pubblico ...

Advertising

sportface2016 : #Liga | #Valencia vs #Barcelona: le formazioni ufficiali - blab_live : #LaLiga, #ValenciaBarca @valenciacf @FCBarcelona sfida da ex per Ferran Torres, occhio al Goal+Over. Probabili for… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Valencia Vs #Barcellona è una gara valida per venticinquesima giornata della Liga spagnola che si giocherà… - zazoomblog : Liga LIVE alle 14 Espanyol-Siviglia. Nel pomeriggio Barcellona-Valencia e Betis-Maiorca poi il derby basco -… - 100x100Napoli : Eurorivali - Oggi impegno difficile per il Barcellona di Xavi -