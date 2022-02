Vaccini, Magrini (Aifa): «Coerente mantenere l’obbligo per gli over 50». E sulla quarta dose: «La valutiamo per tutti» (Di domenica 20 febbraio 2022) «Sarebbe Coerente mantenere l’obbligo di vaccinazione per gli over 50?. Queste le parole del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini ai microfoni di Sky Tg24. E per quanto riguarda l’immissione sul mercato del nuovo vaccino Novavax, Magrini ha detto: «La quota di scettici potrà avere immediato accesso, auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare l’esigenza di essere vaccinati con un vaccino più noto e ben studiato». Poi il direttore di Aifa ha precisato che Novavax ha, contro le varianti, un’efficacia analoga a quella degli altri Vaccini. Quanto al tema – sempre aperto – della quarta dose di vaccino anti-Covid, Magrini ha detto che per il momento viene raccomandata ai ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) «Sarebbedi vaccinazione per gli50?. Queste le parole del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicolaai microfoni di Sky Tg24. E per quanto riguarda l’immissione sul mercato del nuovo vaccino Novavax,ha detto: «La quota di scettici potrà avere immediato accesso, auspichiamo che i dubbiosi possano soddisfare l’esigenza di essere vaccinati con un vaccino più noto e ben studiato». Poi il direttore diha precisato che Novavax ha, contro le varianti, un’efficacia analoga a quella degli altri. Quanto al tema – sempre aperto – delladi vaccino anti-Covid,ha detto che per il momento viene raccomandata ai ...

