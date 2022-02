“Usciamo da qui, torniamo a casa”. GF Vip, Alex Belli: la decisione a notte fonda (Di domenica 20 febbraio 2022) Sta succedendo davvero di tutto tra Alex, Delia e Soleil. E quando diciamo di tutto, intendiamo davvero ogni cosa. Solo qualche ora fa infatti, un bacio passionale in piena regola ha sconvolto i gieffini. Delia Duran si avvicina come una pantera, Soleil allarga le gambe e la accoglie. E scocca il bacio tra le due prima nemiche, poi amiche, ora… cosa? Tutto mentre Katia Ricciarelli e Alex Belli vedono la scena. E commentano. “Ma cosa fanno si baciano?” chiede la soprano. Alex però non la prende benissimo: “No…”. Insomma, dopo la festa in maschera al Grande Fratello Vip le cose tra Alex, Delia e Soleil stanno cambiando ancora. Come ricorderete, Soleil si è prima dichiarata all’attore e poi ha limonato la pantera latina per liberarla dalle brutte vibrazioni (sì, avete letto bene). Ma non è finita qua, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Sta succedendo davvero di tutto tra, Delia e Soleil. E quando diciamo di tutto, intendiamo davvero ogni cosa. Solo qualche ora fa infatti, un bacio passionale in piena regola ha sconvolto i gieffini. Delia Duran si avvicina come una pantera, Soleil allarga le gambe e la accoglie. E scocca il bacio tra le due prima nemiche, poi amiche, ora… cosa? Tutto mentre Katia Ricciarelli evedono la scena. E commentano. “Ma cosa fanno si baciano?” chiede la soprano.però non la prende benissimo: “No…”. Insomma, dopo la festa in maschera al Grande Fratello Vip le cose tra, Delia e Soleil stanno cambiando ancora. Come ricorderete, Soleil si è prima dichiarata all’attore e poi ha limonato la pantera latina per liberarla dalle brutte vibrazioni (sì, avete letto bene). Ma non è finita qua, ...

