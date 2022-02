Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti (Di domenica 20 febbraio 2022) Il dipartimento di polizia di Miami Beach ha pubblicato su Twitter un video che mostra l'elicottero che si schianta a pochi metri dalla riva sotto gli occhi increduli di turisti e bagnanti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 febbraio 2022) Il dipartimento di polizia diha pubblicato su Twitter un video che mostra l'che si schianta adalla riva sotto gli occhi increduli di turisti e

Advertising

loredana_morbi : RT @MediasetTgcom24: Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti #miamibeach #usa #florida https… - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti #miamibeach #usa #florida https… - giorgiogaias : RT @MediasetTgcom24: Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti #miamibeach #usa #florida https… - MediasetTgcom24 : Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti #miamibeach #usa #florida… - MediasetTgcom24 : Usa, un elicottero cade in acqua a pochi metri dai bagnanti a Miami Beach: due feriti #miamibeach #usa #florida… -