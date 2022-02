Usa | sparatoria a Portland durante le proteste contro le violenze della polizia | un morto e 5 feriti

Leggi su open.online

(Di domenica 20 febbraio 2022) Sabato notte, nel corso di una protesta a(Oregon)la brutalitànegli Usa, una donna è morta ed altre cinque persone sono rimaste ferite in una. A riferirlo sono le autorità locali secondo cui i fatti si sono verificati vicino a un parcocittà negli ultimi anni divenuto teatro delle contestazionile uccisioni di afroamericani da parte di alcuni agenti. L’ultimo è quello del 22enne Amir Locke, assassinato a Minneapolisuna perquisizione domiciliare di cui, però, non era lui il destinatario. In questo caso, nella notte tra sabato e domenica, la manifestazione stava per iniziare quando è avvenuta la. A quanto riporta ...