Usa | Simone Bianchi firma il poster del concerto dei Tool a Miami

Simone Bianchi, l'illustratore, pittore e designer lucchese di fama internazionale, ha realizzato per i Tool, fra le più celebri band metal del pianeta, con milioni di dischi venduti e attualmente impegnata in un tour mondiale, direttamente su richiesta del chitarrista Adam Jones, il poster esclusivo per il concerto che si è tenuto lo scorso 10 febbraio al FTX Arena di Miami. Come emerge dalle recenti collaborazioni con Caparezza e Pau dei Negrita – per citarne alcuni – fra le più grandi passioni di Simone Bianchi c'è sicuramente la musica, che riveste un ruolo centrale anche nella sua arte pittorica, influenzandolo e rappresentato un'inesauribile fonte d'ispirazione. Il quadro su tela dipinto per i Tool è stato un vero viaggio ...

