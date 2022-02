Usa | normali timori dell' Italia su sanzioni energia

(Di domenica 20 febbraio 2022) "Questa è un'alleanza di Paesi dove ognuno ha le proprie priorità e le preoccupazioni su ciò che faremo e sull'impatto che potrà avere", sulle economie e sulla sicurezza. "Quindi non negherei all'...

Agenzia ANSA

Lo ha detto la vice presidente, Kamala Harris, nel briefing con i media a Monaco rispondendo a una domanda sulle riserve dell'Italia in merito alle sanzioni al settore energetico nella crisi ...... rispetto ai 60 in tempie agli 80 all'inizio di febbraio. Intanto il capo dell'... L'incidente avviene dopo i timori degli, ripetuti in maniera ossessiva nelle ultime ore, che ci possa ...Lo facciamo tutti, fa parte di questo processo". Lo ha detto la vice presidente Usa, Kamala Harris, nel briefing con i media a Monaco rispondendo a una domanda sulle riserve dell'Italia in merito alle ...Il fucile d'assalto, il cui nome sta per Junior-15, è il 20 per cento più piccolo di un normale AR-15 e pesa meno di un chilo, ma il suo produttore, Wee1 Tactical, garantisce che l'arma ha la stessa ...