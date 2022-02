Uncharted | le scene dopo i titoli di coda del film

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa accade nelle duedidi, ilSony che porta sullo schermo l'omonimo franchise videoludico? Cosa accade nelle duedidi, ilSony che porta sullo schermo l'omonimo franchise videoludico sulle avventure di Nathan Drake? Ebbene sì, anche in questo caso, come per ogni potenziale franchise che si rispetti oggigiorno, ci sono dei momenti post-credits che pongono le basi per eventuali episodi successivi, sempre con Tom Holland nei panni di Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Sully. Attenzione, seguono spoiler! La prima scena bonus diappare subitola ...