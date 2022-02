Una voce per San Marino, sarà il cantante italiano a rappresentare il paese all’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) L’eurovision song contest 2022 si avvicina sempre di più e anche San Marino si prepara con il suo candidato d’eccezione. Per sceglierlo, il paese ha usato il contest: Una voce per San Marino. Ospiti del programma sono stati Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul. La partecipazione al concorso era aperta a big ed emergenti “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”. Tra i big in gara anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, l’ex tronista Francesco Monte, Cristina Ramos, vincitrice di ‘Got talent Espana’ e ‘La Voz Mexico’, Matteo Faustini, vincitore del Premio Lunezia per le “nuove proposte” di Sanremo 2020, e la ‘wild card’ Fabry & ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) L’eurovision song contest 2022 si avvicina sempre di più e anche Sansi prepara con il suo candidato d’eccezione. Per sceglierlo, ilha usato il contest: Unaper San. Ospiti del programma sono stati Albano Carrisi e Mirko Casadei per un omaggio al padre Raoul. La partecipazione al concorso era aperta a big ed emergenti “senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso”. Tra i big in gara anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, l’ex tronista Francesco Monte, Cristina Ramos, vincitrice di ‘Got talent Espana’ e ‘La Voz Mexico’, Matteo Faustini, vincitore del Premio Lunezia per le “nuove proposte” di Sanremo 2020, e la ‘wild card’ Fabry & ...

SanMarino_RTV : Valerio Scanu - Io credo a Una voce per San Marino 2022 ???? #unavocepersanmarino #esc2022 #sanmarino #eurovision - Agenzia_Ansa : Achille Lauro vince #UnaVocePerSanMarino e va all'Eurovision #ANSA - SanMarino_RTV : Achille Lauro con Stripper vince il festival Una voce per San Marino 2022 ???? #UnaVocePerSanMarino #SanMarino… - LailaSimoncelli : RT @RetePaceDisarmo: La guerra non è mai inevitabile: è sempre una scelta, una scelta sbagliata e le persone nel mondo dovrebbero alzare la… - littlemixftlodo : RT @chiaramiyy: Leggo di Emma Muscat rappresentante di Malta all’Eurovision e sono davvero molto contenta per lei. Una vera rivincita dato… -