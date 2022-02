Una Voce Per San Marino: Ana Mena se la ride, ma Francesco Monte in classifica batte Valerio Scanu (Di domenica 20 febbraio 2022) Una Voce Per San Marino è stato l’evento musicale di cui non sapevamo di avere bisogno. Condotto da Jonathan Kashanian e Senhit, la manifestazione ha visto salire sul palco numerosi artisti chiamati a concorrere per vincere la possibilità di rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. A trionfare su tutti è stato Achille Lauro che ha vinto contro cantanti di tutte le nazionalità e tutte le età, fra cui anche i già famosi Valerio Scanu, Ivana Spagna e Francesco Monte. Quando quest’ultimo è salito sul palco, però, Ana Mena su Twitter ha scritto “ahahaha sto volando” ironizzando probabilmente sulla performance canora. Ovviamente la cantante non ha usato nessun hashtag legato alla trasmissione, ma è ormai celebre il dissapore che c’è fra ... Leggi su biccy (Di domenica 20 febbraio 2022) UnaPer Sanè stato l’evento musicale di cui non sapevamo di avere bisogno. Condotto da Jonathan Kashanian e Senhit, la manifestazione ha visto salire sul palco numerosi artisti chiamati a concorrere per vincere la possibilità di rappresentare Sanal prossimo Eurovision Song Contest. A trionfare su tutti è stato Achille Lauro che ha vinto contro cantanti di tutte le nazionalità e tutte le età, fra cui anche i già famosi, Ivana Spagna e. Quando quest’ultimo è salito sul palco, però, Anasu Twitter ha scritto “ahahaha sto volando” ironizzando probabilmente sulla performance canora. Ovviamente la cantante non ha usato nessun hashtag legato alla trasmissione, ma è ormai celebre il dissapore che c’è fra ...

