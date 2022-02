Una vita, anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: Armando sposa un'altra donna? (Di domenica 20 febbraio 2022) Susana riceverà una pessima notizia nei prossimi episodi di Una vita. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 21 al 26 febbraio rivelano che la donna scoprirà che suo marito Armando potrebbe essersi risposato all'estero. Nel frattempo, Genoveva si allarmerà nel momento in cui l'investigatore privato non le darà più notizie di Felipe, mentre Lolita sembrerà non migliorare neppure con il farmaco sperimentale del dottor Ramon y Cajal. Intanto, Bellita si convincerà ad incidere un disco con i suoi più grandi successi ed, infine, Sabina scriverà una lettera a suo figlio. Una vita, trame dal 21 al 26 febbraio: Susana scopre dello scoppio della guerra e teme per la vita di Armando Genoveva scoprirà, grazie ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 20 febbraio 2022) Susana riceverà una pessima notizia nei prossimi episodi di Una. Lerelative alle puntate in onda dal 21 al 26rivelano che lascoprirà che suo maritopotrebbe essersi rito all'estero. Nel frattempo, Genoveva si allarmerà nel momento in cui l'investigatore privato non le darà più notizie di Felipe, mentre Lolita sembrerà non migliorare neppure con il farmaco sperimentale del dottor Ramon y Cajal. Intanto, Bellita si convincerà ad incidere un disco con i suoi più grandi successi ed, infine, Sabina scriverà una lettera a suo figlio. Una, trame dal 21 al 26: Susana scopre dello scoppio della guerra e teme per ladiGenoveva scoprirà, grazie ...

