Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: Genoveva fa un’importante scoperta su Felipe. Bellita rilancia la sua carriera sulla stampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: ecco cosa succederà nella prima puntata della nuova settimana con la telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 21 febbraio: Genoveva viene a sapere che Felipe è giunto a destinazione Genoveva, nonostante i suoi piani di vendetta contro Felipe, scopre che questi è arrivato sano e salvo in Austria e ha raggiunto Tano. Ora la Salmeròn si arrenderà? Grande annuncio sui giornali riguarda Bellita Dopo la conferenza stampa di Bellita, la notizia del suo nuovo disco esce su tutti i giornali. La Del Campo tornerà ad avere successo? Cos’altro succederà nel prossimo appuntamento con “Una Vita“? Una Vita, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 20 febbraio 2022) Una21: ecco cosa succederà nella prima puntata della nuova settimana con la telenovela spagnola. Una21viene a sapere cheè giunto a destinazione, nonostante i suoi piani di vendetta contro, scopre che questi è arrivato sano e salvo in Austria e ha raggiunto Tano. Ora la Salmeròn si arrenderà? Grande annuncio sui giornali riguardaDopo la conferenzadi, la notizia del suo nuovo disco esce su tutti i giornali. La Del Campo tornerà ad avere successo? Cos’altro succederà nel prossimo appuntamento con “Una“? Una, ...

