Un passeggero del traghetto andato in fiamme a Corfù è stato salvato dopo 52 ore (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Un piccolo miracolo a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines: 52 ore dopo lo scoppio dell'incendio, i soccorritori hanno tratto in salvo un camionista bielorusso di 21 anni che si trovava a poppa della nave. L'uomo, che indossava una maglietta nera, bermuda e infradito, ha riferito di aver sentito voci a bordo, alimentando la speranza che tra gli altri 11 camionisti dispersi vi possano essere dei sopravvissuti nonostante il fumo e le temperature roventi per le fiamme partite dal garage e mai completamente domate per due giorni. L'insperato salvataggio è avvenuto mentre la nave veniva rimorchiata verso il porto di Kassiopi, nel nord dell'isola di Corfù. "Ditemi che sono vivo", ha chiesto ai soccorritori il camionista che è apparso in buone condizioni ed è stato portato in ... Leggi su agi (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - Un piccolo miracolo a bordo delEuroferry Olympia della Grimaldi Lines: 52 orelo scoppio dell'incendio, i soccorritori hanno tratto in salvo un camionista bielorusso di 21 anni che si trovava a poppa della nave. L'uomo, che indossava una maglietta nera, bermuda e infradito, ha riferito di aver sentito voci a bordo, alimentando la speranza che tra gli altri 11 camionisti dispersi vi possano essere dei sopravvissuti nonostante il fumo e le temperature roventi per lepartite dal garage e mai completamente domate per due giorni. L'insperato salvataggio è avvenuto mentre la nave veniva rimorchiata verso il porto di Kassiopi, nel nord dell'isola di. "Ditemi che sono vivo", ha chiesto ai soccorritori il camionista che è apparso in buone condizioni ed èportato in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La vittima Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero, nell'impatto è mo… - spamdiunasotton : @alissiaxhoran io di essere in macchina dal lato del passeggero e doverla guidare perché non c'è nessuno alla guida?? - sunsetodown : RT @soulista: 'Quanta paura ha avuto?' Grazie Tangherlini, aspettavamo tutti questa domanda al passeggero del traghetto andato a fuoco. - AnsaPuglia : Incendio nave: passeggero superstite salvato. E' uno dei 12 dati per dispersi del traghetto a nord Corfù #ANSA - soulista : 'Quanta paura ha avuto?' Grazie Tangherlini, aspettavamo tutti questa domanda al passeggero del traghetto andato a fuoco. -