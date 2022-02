Ultime Notizie Roma del 20-02-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in apertura degli Esteri riteniamo che Putin abbiamo già deciso ha detto la vice presidente degli Stati Uniti kamala Harris intervenendo alla conferenza di Monaco sulla sicurezza dicendo che le robe sull’orlo di una possibile guerra stiamo parlando della possibilità reale di un conflitto prendiamoci un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando aggiunto Harris speriamo ancora che si passa per togliere un percorso diplomatico per uscire dalla crisi alla finestra per raggiungere una soluzione diplomatica si sta restringendo nel caso in cui dovessi invadere l’Ucraina le sanzioni che gli Stati Uniti stanno preparando nei confronti della Russia sono tra le più grandi mai emesso terminato ancora la vice presidente non si fa attendere la ...