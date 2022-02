Ucraina, telefonata Macron-Putin di 2 ore. Mosca: “Ok al cessate il fuoco nell’Est ma a causare l’escalation sono le provocazioni delle truppe di Kiev”. Gli Usa insistono: “Europa sull’orlo di una guerra” (Di domenica 20 febbraio 2022) Serve un cessate il fuoco nell’Ucraina dell’Est. Dopo le ripetute violazioni avvenute tra venerdì e domenica sia da parte delle milizie delle autoproclamate Repubbliche separatiste sia da parte delle truppe regolari dell’esercito di Kiev, un primo punto a favore della distensione nell’area sembra essere stato raggiunto grazie alle manovre diplomatiche del presidente francese Emmanuel Macron che con ripetuti contatti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e una telefonata di quasi due ore con il presidente russo Vladimir Putin che l’Eliseo ha descritto come l’ultimo tentativo per tentare di scongiurare un’invasione russa dell’Ucraina e “una eventuale più grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Serve unilnell’dell’Est. Dopo le ripetute violazioni avvenute tra venerdì e domenica sia da partemilizieautoproclamate Repubbliche separatiste sia da parteregolari dell’esercito di, un primo punto a favore della distensione nell’area sembra essere stato raggiunto grazie alle manovre diplomatiche del presidente francese Emmanuelche con ripetuti contatti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e unadi quasi due ore con il presidente russo Vladimirche l’Eliseo ha descritto come l’ultimo tentativo per tentare di scongiurare un’invasione russa dell’e “una eventuale più grande ...

Advertising

tg2rai : Crisi Ucraina. Nuovi bombardamenti sul confine orientale. Sono circa quarantamila i profughi entrati in Russia. In… - repubblica : Crisi ucraina, telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Non ci sara' i… - NicolaPorro : ?? #Ucraina, la Russia muove la flotta. Terminata da poco la telefonata #Putin-#Biden: cosa si sono detti ?? - tempoweb : Intesa #Putin-#Macron, la telefonata che può cambiare le sorti dell'#Ucraina. Ma gli #Usa insistono: invasione immi… - claudiagen : RT @tg2rai: Crisi Ucraina. Nuovi bombardamenti sul confine orientale. Sono circa quarantamila i profughi entrati in Russia. In mattinata te… -