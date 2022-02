Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta. Harris: «Crediamo che Putin abbia già deciso» (Di domenica 20 febbraio 2022) La situazione in Donbass, le mosse di Kiev e quelle di Mosca: cosa sta succedendo in Ucraina? Tutti gli ultimi aggiornamenti Leggi su corriere (Di domenica 20 febbraio 2022) La situazione in Donbass, le mosse di Kiev e quelle di Mosca: cosa sta succedendo in? Tutti gli ultimi aggiornamenti

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Tg3web : La crisi ucraina. Continue le violazioni alla tregua a colpi di artiglieria. Le autoproclamate repubbliche separati… - ItalyMFA : Leggi la Dichiarazione dei Ministri degli Affari Esteri del #G7 su Russia e Ucraina ?? * Read the #G7 Foreign Minist… - Gregorio_9809 : RT @OttobreInfo: La propaganda è talmente forte, i giornalisti talmente servi, l'opinione pubblica talmente manipolata e il lavaggio del ce… - biskero : qualcuno spieghi a questo tizio che si deve occupare di rinnovabili e non fossili..... -