Ucraina-Russia | Harris | “Putin ha già deciso | Europa su orlo di guerra”

(Adnkronos) – "Riteniamo che Putin abbia già deciso. Punto". Lo ha detto la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza e dicendo che l'Europa è sull'orlo di una possibile "guerra". "Stiamo parlando della possibilità reale di una guerra in Europa, prendiamoci davvero un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando", ha aggiunto. "Speriamo ancora che si possa percorrere un percorso diplomatico" per uscire dalla crisi Ucraina, ma la finestra per raggiungere una soluzione diplomatica "si sta restringendo". Nel caso in cui dovesse invadere l'Ucraina, le sanzioni che gli Stati Uniti stanno preparando nei confronti della ...

