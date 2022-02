Ucraina: rissa al talk-show, schiaffi contro deputato Kiev filo-russo da parte di un giornalista (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ finito in rissa un talk-show in diretta tv, in Ucraina. Un giornalista, Yuriy Butusov, ha perso il controllo quando un deputato dell’opposizione filo-russa, Nestor Shufrych, del Partito per la Vita, si è rifiutato di condannare il presidente Vladimir Putin e definirlo un “assassino e un criminale“. Il giornalista si è scagliato sul deputato e, in diretta tv, lo ha schiaffeggiato. Quello ha reagito con furia e i due si sono azzuffati. La rissa si è conclusa con gli altri ospiti che si alzavano dalle sedie per separare i due ormai avvinghiati. Leggi su strumentipolitici (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ finito inunin diretta tv, in. Un, Yuriy Butusov, ha perso illlo quando undell’opposizione-russa, Nestor Shufrych, del Partito per la Vita, si è rifiutato di condannare il presidente Vladimir Putin e definirlo un “assassino e un criminale“. Ilsi è scagliato sule, in diretta tv, lo ha schiaffeggiato. Quello ha reagito con furia e i due si sono azzuffati. Lasi è conclusa con gli altri ospiti che si alzavano dalle sedie per separare i due ormai avvinghiati.

