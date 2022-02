Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi. Scrive Harth (Di domenica 20 febbraio 2022) “Prendete un momento per rifletterci sopra davvero. Let it really sink in. Stiamo parlando dell’inizio di una nuova guerra in Europa.” Sono le parole della vice-presidente americana Kamala Harris nella conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione alla Munich Security Conference. Parole solenni che fanno e devono fare colpo su tutti noi. Parole su una guerra che sembra ormai inevitabile e che richiama in causa la capacità occidentale di far fronte alla crescente minaccia autoritaria posta alla sicurezza e stabilità mondiale. Una minaccia che in tempi di pace relativa viene sottovalutata di continuo in tanti paesi dell’alleanza che oggi cerca di riaffermarsi. Too little too late Scrivevo quasi un anno fa su queste pagine circa le sanzioni imposte su Minsk a seguito del dirottamento illegale di un aereo per catturare il dissidente Roman ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) “Prendete un momento per rifletterci sopra davvero. Let it really sink in. Stiamo parlando dell’inizio di una nuova guerra in Europa.” Sono le parole della vice-presidente americana Kamalanella conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione alla Munich Security Conference. Parole solenni che fanno e devono fare colpo su tutti noi. Parole su una guerra che sembra ormai inevitabile e che richiama in causa la capacità occidentale di far fronte alla crescente minaccia autoritaria posta alla sicurezza e stabilità mondiale. Una minaccia che in tempi di pace relativa viene sottovalutata di continuo in tanti paesi dell’alleanza che oggi cerca di riaffermarsi. Too little too latevo quasi un anno fa su queste pagine circa le sanzioni imposte su Minsk a seguito del dirottamento illegale di un aereo per catturare il dissidente Roman ...

Advertising

ML03509599V2 : RT @LauraHarth: #Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi. Appello a Mario #Draghi: i diritti umani e il diritto internazionale sono… - LauraHarth : RT @formichenews: #Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi Caro presidente Draghi, i diritti umani e il diritto internazionale sono p… - PotiVincenzo : RT @formichenews: #Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi Caro presidente Draghi, i diritti umani e il diritto internazionale sono p… - GianniVernetti : RT @LauraHarth: #Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi. Appello a Mario #Draghi: i diritti umani e il diritto internazionale sono… - LauraHarth : #Ucraina, la sveglia Harris per Palazzo Chigi. Appello a Mario #Draghi: i diritti umani e il diritto internaziona… -