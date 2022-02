Ucraina, la comunita' di Varese: "Con la Russia siamo fratelli, guerra senza senso" (Di domenica 20 febbraio 2022) "siamo preoccupati per la situazione nel nostro Paese e le truppe russe radunate al confine. La' abbiamo le nostre famiglie, cosi' ci troviamo a messa e preghiamo Dio per dare pace alla nostra terra. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) "preoccupati per la situazione nel nostro Paese e le truppe russe radunate al confine. La' abbiamo le nostre famiglie, cosi' ci troviamo a messa e preghiamo Dio per dare pace alla nostra terra. ...

Advertising

Radio1Rai : #Ucraina Un flash mob per invocare la pace. È l'iniziativa dei giovani della Comunità di Sant’Egidio, che scenderan… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina, un appello per la pace arriva da piazza del Pantheon a Roma, dove la Comunità di Sant'Egid… - Tg3web : In piazza per l'Ucraina, senza bandiere ma con l'unica appartenenza della pace. Sono scesi in tanti questo pomerigg… - ReggioPress : Tensione Mosca-Kiev: la preoccupazione della comunità ucraina a Reggio Emilia. VIDEO - rep_parma : Parma, la Comunità di Sant'Egidio in piazza Ghiaia per la pace in Ucraina [aggiornamento delle 09:58] -