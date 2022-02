Ucraina, Kamala Harris: "Parliamo della reale possibilità di una guerra in Europa" (Di domenica 20 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritengono che ormai Putin "abbia preso la sua decisione". Lo ha dichiarato la vicepresidente americana Kamala Harris parlando dalla Germania, dove si trova per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa", ha aggiunto Harris che ha ribadito che insieme agli alleati gli stati Uniti lavorano sempre affinché ci sia una conclusione diplomatica alla vicenda. Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Gli Stati Uniti ritengono che ormai Putin "abbia preso la sua decisione". Lo ha dichiarato la vicepresidente americanaparlando dalla Germania, dove si trova per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Stiamo parlandodi unain", ha aggiuntoche ha ribadito che insieme agli alleati gli stati Uniti lavorano sempre affinché ci sia una conclusione diplomatica alla vicenda.

