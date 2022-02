Ucraina, Johnson “Mosca pianifica più grande guerra in Ue da 1945” (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945”. Lo ha detto, in una intervista alla Bbc, il primo ministro britannico Boris Johnson. “Tutti i segnali ci dicono – ha aggiunto a margine dell'incontro di Monaco – che in qualche modo il piano è già iniziato” e le persone devono capire “il costo assoluto in termini di vite umane” che un'invasione comporterebbe.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Russia stando “la piùin Europa dal”. Lo ha detto, in una intervista alla Bbc, il primo ministro britannico Boris. “Tutti i segnali ci dicono – ha aggiunto a margine dell'incontro di Monaco – che in qualche modo il piano è già iniziato” e le persone devono capire “il costo assoluto in termini di vite umane” che un'invasione comporterebbe.(ITALPRESS).

