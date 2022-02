Ucraina, Johnson: “La Russia prepara la più grande guerra in Europa dal 1945”. Bombardamenti ucraini in 6 aree intorno a Donetsk (Di domenica 20 febbraio 2022) La Russia sta pianificando “la più grande guerra in Europa dal 1945“. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco. In un certo senso, “il piano è già iniziato”, ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da Est, attraverso il Donbass, ma dalla BieloRussia e dall’area circostante a Kiev. Johnson parla di “prove” che dimostrano questa “pressione” di Mosca sull’Ucraina e sostiene che l’intelligence Usa ha riferito che le forze russe intendono lanciare un’invasione che circonderà Kiev, secondo quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Lasta pianificando “la piùindal“. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito Boris, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco. In un certo senso, “il piano è già iniziato”, ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare inda Est, attraverso il Donbass, ma dalla Bieloe dall’area circostante a Kiev.parla di “prove” che dimostrano questa “pressione” di Mosca sull’e sostiene che l’intelligence Usa ha riferito che le forze russe intendono lanciare un’invasione che circonderà Kiev, secondo quanto ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai leader occidentali. Le ...

