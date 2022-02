Ucraina | Harris | «Putin ha deciso | potenziale guerra in Europa» Cremlino | «Non abbiamo motivi per attacco»

Advertising

repubblica : Crisi Ucraina, Kamala Harris: 'Putin ha deciso, L'Europa sull'orlo della guerra' - Libero_official : Secondo #KamalaHarris, vicepresidente degli #StatiUniti, 'l'#Europa è sull'orlo di una guerra. Credo che… - RobiVvp : Johnson: La Russia prepara la più grande guerra dal 1945. Operazioni ucraine nell’Est, morti civili AGLI USA INTERE… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Riteniamo che #Putin abbia preso la sua decisione. Punto': lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, in confere… - Ladyleila851 : RT @Corriere: Harris a Monaco: «Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa» -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Harris

La vicepresidente Usa ha aggiunto che l'Europa è sull'orlo di una possibile guerra. 'In caso di attacco russo all'l'Europa è pronta a gravi sanzioni contro Mosca', ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Michel. Colloquio telefonico tra il presidente francese Macron e Putin. Il premier ...Punto': lo ha ditto la vicepresidente Usa, Kamala, in conferenza stampa in Germania, riferendosi all'invasione dell'ha aggiunto che l'Europa è sull'orlo di una possibile '...Il giorno di Kamala Harris, vicepresidente degli Usa decisa a riprendersi ... con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli Stati Uniti, come è noto, per ...Harris ha poi risposto, in un incontro con i giornalisti ... dei colloqui per vedere come dissuadere la Russia dall'invadere una nazione sovrana'', l'Ucraina. ''Capiamo tutti cosa significa una guerra ...