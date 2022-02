Ucraina | Harris | “Abbiamo emesso forti sanzioni come deterrente che provocheranno danni all’economia russa”

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Stiamo parlando della reale possibilità di una guerra in Europa. Voglio dire, prendiamoci un momento per capire il significato di ciò di cui stiamo parlando. Sono passati più di 70 anni, e in questi 70 anni,ho detto ieri, c’è stata pace e sicurezza”. Sono le parole della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala. “Leemesse – ha continuato – sono alcune delle più grandi, se non le più, chemaiun dannoe al suo governo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SANZIONI,: "L'ITALIA È MOLTO AL TAVOLO DEI NEGOZIATI" Sulle sanzioni alla Russia per la crisi"l'Italia è molto al tavolo dei negoziati". Lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala ...Lo ha ribadito la vicepresidente Usa, Kamala, durante un briefing con la stampa sulla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, riferendosi all'invasione dell'. Secondo, l'Europa è ...Lo ha detto la vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, intervenendo alla Conferenza ... percorso diplomatico" per uscire dalla crisi ucraina, ma la finestra per raggiungere una soluzione ...composto da Ucraina, Russia e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Per la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, però, il presidente russo Vladimir ...