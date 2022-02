Ucraina, diplomazia europea in volata per evitare la guerra (Di domenica 20 febbraio 2022) diplomazia in volata oggi per scongiurare il peggio e cercare di evitare una grande guerra in Europa, che gli occidentali temono più che mai. Ucraina ancora una volta al centro in una telefonata ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022)inoggi per scongiurare il peggio e cercare diuna grandein Europa, che gli occidentali temono più che mai.ancora una volta al centro in una telefonata ...

Agenzia_Ansa : I ministri degli Esteri del G7 chiedono a Mosca di 'scegliere la via della diplomazia', 'ritirare in modo sostanzia… - sole24ore : ?? #Usa: i russi pronti a colpire l'#Ucraina - TizianaFerrario : troppa agitazione alla Casa Bianca,troppe minacce, troppa voglia di distrarre dal calo di consensi x #Biden.La dipl… - _mediocretes : L'unica strada è sicuramente la diplomazia. Attenzione però a concedere tanto a uno come #Putin: ottenuto ciò che v… - BRENNO2360 : @DanielaColi2 Se fosse così avrebbe già rinunciato a sovranità sui territori. Delle due l'una: o è Ucraina e non to… -