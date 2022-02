Ucraina, Biden pronto a incontrare Putin pur di evitare guerra (Di domenica 20 febbraio 2022) Il presidente Usa Joe Biden è pronto a incontrare Vladimir Putin in qualsiasi momento, pur di evitare la guerra. Lo ha detto il suo segretario di Stato Antony Blinken. Il tutto mentre in Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Il presidente Usa JoeVladimirin qualsiasi momento, pur dila. Lo ha detto il suo segretario di Stato Antony Blinken. Il tutto mentre in...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Agenzia_Ansa : Ucraina: Biden convoca oggi consiglio sicurezza nazionale - Nord America - ANSA - Agenzia_Italia : ?? #Ucraina, tutti gli aggiornamenti live _ ?? La Casa Bianca avverte: 'Attacco possibile in ogni momento'. - ?? Bi… - Nausik_ : RT @FRanceskoPAris: @Fiodor1976 @di_reddito Per fermare la guerra in #Ucraina si schierano le armi pesanti. #Biden chiederà a #Salvini di f… - FRanceskoPAris : @siriomerenda Per fermare la guerra in #Ucraina si schierano le armi pesanti. #Biden chiederà a #Salvini di fare gl… -