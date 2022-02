Ucraina, a Washington è Nato un problema. Il commento di Unger (Di domenica 20 febbraio 2022) I continui sforzi di Vladimir Putin di bullizzare l’Ucraina per affermare l’egemonia geopolitica russa hanno alzato la tensione internazionale a livelli pericolosi. Le risposte dell’amministrazione Biden negli Stati Uniti sono state goffe e a tratti sconcertanti. Gran parte dell’iniziativa è stata lasciata nelle mani di Putin e si è inutilmente chiusa la porta a potenziali vie di uscita pacifiche. Difficile dire se l’amministrazione Trump avrebbe gestito le cose meglio o peggio. L’approccio di Donald Trump alla politica estera è sempre stato erratico e imbraNato, ma non sempre sbagliato. Il punto è che il team Biden-Blinken-Sullivan ha sempre rivendicato di avere esperienza e mano fredda. E invece ci troviamo talvolta di fronte a quel tipo di spacconeria che divide gli alleati e indebolisce la credibilità americana. Questa crisi riguarda certamente la ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) I continui sforzi di Vladimir Putin di bullizzare l’per affermare l’egemonia geopolitica russa hanno alzato la tensione internazionale a livelli pericolosi. Le risposte dell’amministrazione Biden negli Stati Uniti sono state goffe e a tratti sconcertanti. Gran parte dell’iniziativa è stata lasciata nelle mani di Putin e si è inutilmente chiusa la porta a potenziali vie di uscita pacifiche. Difficile dire se l’amministrazione Trump avrebbe gestito le cose meglio o peggio. L’approccio di Donald Trump alla politica estera è sempre stato erratico e imbra, ma non sempre sbagliato. Il punto è che il team Biden-Blinken-Sullivan ha sempre rivendicato di avere esperienza e mano fredda. E invece ci troviamo talvolta di fronte a quel tipo di spacconeria che divide gli alleati e indebolisce la credibilità americana. Questa crisi riguarda certamente la ...

