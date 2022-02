UAE Tour 2022 oggi | prima tappa Madinat Zayed-Madinat Zayed | percorso | programma | orari | tv | favoriti

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022)frazione evolata per l’UAEche si aprecon ladi 184 chilometri con partenza ed arrivo in quel di. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conFrazione che non presenta la minima difficoltà altimetrica: tutta pianura per arrivare verso un traguardo che al 99% prevederà uno sprint di gruppo.Domenica 20 febbraio Ore 9.15 partenza Ore 13.30 circa arrivo Diretta TV: Eurosport 1/Eurosport 2 (canale 210/211 Sky) Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go e NOW Tv Diretta testuale: OA SportBatteria di ...