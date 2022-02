Turchia, l’Adana Demirspor di Montella vince 3-0 in trasferta (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue il buon momento dell‘Adana Demirspor di vincenzo Montella. Senza Balotelli, la squadra del tecnico campano ha battuto 3-0 in trasferta il Gaziantepspor nella ventiseiesima giornata del massimo campionato turco. A segno al 18? del primo tempo Assombalonga, Bjarnason al 24? della ripresa e ancora Assombalonga al 37? dopo aver sbagliato il rigore. In classifica l’Adana è al terzo posto (che vale il playoff di Conference League) con 44 punti. In testa c’è l’irraggiungibile Trabzonspor a 60 punti seguito dal Konyaspor a quota 49. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue il buon momento dell‘Adanadinzo. Senza Balotelli, la squadra del tecnico campano ha battuto 3-0 inil Gaziantepspor nella ventiseiesima giornata del massimo campionato turco. A segno al 18? del primo tempo Assombalonga, Bjarnason al 24? della ripresa e ancora Assombalonga al 37? dopo aver sbagliato il rigore. In classificaè al terzo posto (che vale il playoff di Conference League) con 44 punti. In testa c’è l’irraggiungibile Trabzonspor a 60 punti seguito dal Konyaspor a quota 49. SportFace.

