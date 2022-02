Trucco primaverile per ventenni | nuance e sfumature da prediligere

(Di domenica 20 febbraio 2022)per: via libera a colori eche si ispirano alla natura. Ecco alcune idee make up per valorizzare il viso senza eccessi. Manca poco più di un mese alla primavera. Si respira già nell’aria, con temperature più miti e piacevoli. I make up trend 2022 per la bella stagione sono già L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

BEAUTYDEAit : KIKO Primavera 2022: collezione trucco Blossoming Beauty La collezione trucco primaverile KIKO Blossoming Beauty è… -

Ultime Notizie dalla rete : Trucco primaverile

CheDonna.it

Quest'anno, per illabbra, è gettonatissimo il rossetto rosso fuoco. Parliamo di una nuance intramontabile che concentra tutta l'attenzione sulle labbra. Ecco perché, se si sceglie ...Perfetto per quella via di mezzo propria della stagione, è giovane, si abbina ... Se si sceglie un colore scuro, invece, si possono anche indossare i jeans bianchi seguendo qualchedi ...Il genio del trucco l’ha rivelato su Instagram: «E se vi dicessi che ho una linea di make up e che verrà lanciata in primavera…» ha scritto Donni. Si chiamerà Half Magic. E, a giudicare da quello che ...Ecco allora la selezione di Harper’s Bazaar: matite, mascara, ombretti, e rossetti per festeggiare l’arrivo della Primavera Estate 2022. Una matita occhi a lunga tenuta, resistente all'acqua, che ...