Trovato senza vita il corpo dell’attrice 43enne Lindsey Erin Pearlman: è mistero sulle cause della sua morte (Di domenica 20 febbraio 2022) L’attrice Lindsey Erin Pearlman, che ha recitato in “General Hospital” (storica sap statunitense in onda negli States dal 1963 ed in onda anche in Italia a cavallo tra ’80 e ’90), “American Housewife” e in altri spettacoli di successo, è stata trovata senza vita, pochi giorni dopo la denuncia della sua scomparsa a Los Angeles, così come riferito dalle autorità locali. Oltre ai succitati lavori, Lindsey Erin Pearlman ha avuto ruoli nella versione TV del franchise thriller-horror “The Purge” e di “Chicago Justice”, show che è durato una sola stagione e cui la Pearlman ha partecipato per cinque episodi prima che venisse soppresso a causa di numeri non del tutto soddisfacenti per la produzione. Al di là ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 febbraio 2022) L’attrice, che ha recitato in “General Hospital” (storica sap statunitense in onda negli States dal 1963 ed in onda anche in Italia a cavallo tra ’80 e ’90), “American Housewife” e in altri spettacoli di successo, è stata trovata, pochi giorni dopo la denunciasua scomparsa a Los Angeles, così come riferito dalle autorità locali. Oltre ai succitati lavori,ha avuto ruoli nella versione TV del franchise thriller-horror “The Purge” e di “Chicago Justice”, show che è durato una sola stagione e cui laha partecipato per cinque episodi prima che venisse soppresso a causa di numeri non del tutto soddisfacenti per la produzione. Al di là ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovato senza Roma, l'infortunato Zaniolo corre in discoteca dopo il Verona Uno dei tanti che hanno falcidiato la squadra di Mourinho nel week end senza contare i casi Covid tra staff e rosa. Nicolò Zaniolo dopo il match ha comunque trovato il modo di rilassarsi alla ...

Incendio traghetto Grecia, trovato morto un disperso Possibile sversamento in mare Un altro passeggero disperso è stato invece trovato vivo . Il ... le 77 cabine (pari a 308 posti letto) e le 409 poltrone reclinabili della nave potevano ospitare senza ...

Nessuna sua notizia da dieci giorni: giovane avvocato trovato senza vita LeccePrima Trovato senza vita il 58enne scomparso giovedì a Verrua Savoia Oggi, domenica 20 febbraio, il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un vigneto in località Collegna di Verrua. Ieri, sabato, in un campo poco distante erano stati trovati il suo berretto e una ...

Trovato morto l’uomo di 58 anni scomparso giovedì nel Torinese E’ stato trovato morto l’uomo di San Benigno Canavese scomparso giovedì sera da una residenza per persone con problemi psichiatrici di Verrua Savoia, nel Torinese. Il corpo senza vita di Davide ...

