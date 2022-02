Troppo lavoro: ecco come si manifesta la sindrome (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo sapete che il Troppo lavoro può generare una sindrome? ecco di cosa si tratta: sintomi e cure Se in questo periodo state mangiando Troppo o poco, dormite male, siete stressati e nervosi è possibile che siete stati colpiti dalla sindrome di burnout e dovete fare molta attenzione. L’OMS l’ha recentemente inserita nella nuova Classificazione Internazionale delle Malattie ed è la conseguenza dello stress cronico sul lavoro che non è stato gestito efficacemente. I sintomi più comuni alla sindrome di Bournut Uno studio recente fatto negli Stati Uniti ha dedotto su un numero elevato di lavoratori quali sono i sintomi più comuni alle persone affette da questa malattia. Le cause derivano dalle troppe ore di lavoro ... Leggi su formatonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Lo sapete che ilpuò generare unadi cosa si tratta: sintomi e cure Se in questo periodo state mangiandoo poco, dormite male, siete stressati e nervosi è possibile che siete stati colpiti dalladi burnout e dovete fare molta attenzione. L’OMS l’ha recentemente inserita nella nuova Classificazione Internazionale delle Malattie ed è la conseguenza dello stress cronico sulche non è stato gestito efficacemente. I sintomi più comuni alladi Bournut Uno studio recente fatto negli Stati Uniti ha dedotto su un numero elevato di lavoratori quali sono i sintomi più comuni alle persone affette da questa malattia. Le cause derivano dalle troppe ore di...

Advertising

petergomezblog : Inflazione e salari, Confindustria: “No ad aumenti se non sale la produttività”. Guerra (Mef): “In Italia troppo la… - DantiNicola : Ciò che abbiamo approvato e che ho votato “condanna la pratica dei tirocini non retribuiti quale forma di sfruttame… - ankerachele : RT @dukana2: Inflazione e salari, #Confindustria: 'No ad aumenti se non sale la produttività'…tradotto ??devono morire più lavoratori…#MaMa… - n_nad1a : RT @dukana2: Inflazione e salari, #Confindustria: 'No ad aumenti se non sale la produttività'…tradotto ??devono morire più lavoratori…#MaMa… - Ste_Mazzu : RT @dukana2: Inflazione e salari, #Confindustria: 'No ad aumenti se non sale la produttività'…tradotto ??devono morire più lavoratori…#MaMa… -